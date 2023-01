Australian Open: herken jij deze oud-kampioenen nog?

Met samenvatting Memphis Depay gretig bij debuut als invaller voor Atlético: ‘Hij toont welke kwalitei­ten hij in huis heeft’

Memphis Depay heeft zijn debuut gemaakt voor zijn nieuwe club Atlético Madrid. De van FC Barcelona overgekomen aanvaller deed het laatste kwartier mee in de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid. Hij mocht delen in de feestvreugde, want Atlético won eenvoudig met 3-0.

21 januari