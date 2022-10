Australian Open hoopt na gesprekken op Novak Djokovic: ‘Maar het is een privé-aangelegenheid’

Marit Bouwmees­ter op derde plek na eerste dag WK zeilen

Marit Bouwmeester is op de WK zeilen in de olympische Ilca 6-klasse begonnen met een derde plaats. De voormalig olympisch kampioene en meervoudig wereldkampioene eindigde als tweede en vierde op de eerste dag van het WK in Galveston Bay in de Amerikaanse staat Texas.

