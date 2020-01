Australië als eerste land naar halve finales ATP Cup na spektakel

Aanvoer­ders­band past Rienstra steeds beter bij RKC: ‘De trainer heeft mij uit een dal gehaald’

6:35 Waar Daan Rienstra (27) begin vorig seizoen vooral op de bank zat, is hij nu al bijna een half jaar aanvoerder van RKC in de eredivisie. ,,De trainer heeft mij uit een dal gehaald en zag het echt in mij zitten. Daar ben ik hem dankbaar voor.”