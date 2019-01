Australië wint ook van Spanje in Hopman Cup

Ashleigh Barty en Matthew Ebden bleven Garbine Muguruza en David Ferrer de baas. Barty zette in de eerste wedstrijd Muguruza opzij met 6-3 en 6-4. Daarna maakt Ferrer gelijk door Ebden te verslaan met 7-6 (1) en 7-5. In het afsluitende dubbel zegevierde Australië: 3-4 (3), 4-3 (0) en 4-3 (3).



Het gastland speelt vrijdag tegen Duitsland om de eindzege in groep A, goed voor een finaleplaats. Angelique Kerber en Alexander Zverev waren eerder op woensdag met 2-1 te sterk voor Frankrijk, na eerder eveneens Spanje te hebben ingerekend.



In groep B staat titelverdediger Zwitserland, met Roger Federer en Belinda Bencic, er na twee zeges het beste voor.