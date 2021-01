Australische succescoach van Boris Becker overleden

Lastig vraagstuk voor Mathieu van der Poel: ‘Wel zin in zon, niet in quarantai­ne’

4 januari Met drie zeges in drie dagen tijd heeft Mathieu van der Poel dit prille jaar in de cross alles onder controle. Dat kan niet gezegd worden over zijn trainingsschema van de komende weken. De Spaanse zon lonkt, maar de bijbehorende quarantaine schrikt af.