Avondklok hindert Andy Murray, Botic van de Zandschulp doorbreekt negatieve spiraal, geen stunt Gijs Brouwer

De avondklok geldt op Wimbeldon om rekening te houden met de omgeving. Daarom moeten alle partijen om 23.00 uur plaatselijke tijd stoppen. Op het moment van stilleggen duurde de partij al bijna drie uur en leidde Murray met 6-7 (3) 7-6 (2) 6-4 tegen Tsitsipas, de nummer vijf van de plaatsingslijst. Hij is dus één set verwijderd van een stunt.

Eerder op de dag speelden de Noor Casper Ruud en Liam Broady een vijfsetter die bijna drieënhalf uur duurde en de Brit won. Hierdoor liep het programma op het centre court uit.



Vanmiddag gaan Murray, die Wimbledon in 2013 en 2016 won, en Tsitsipas weer verder.

Tweede ronde Botic van de Zandschulp na vijfsetter

Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van Wimbledon door de Chinees Zhang Zhizhen in vijf sets te verslaan: 2-6, 7-6 (3), 7-6 (6), 3-6, 6-2. Voor de nummer 44 van de wereld was het zijn eerste zege sinds 22 april en bovendien zijn eerste overwinning sinds de samenwerking met coach Sven Groeneveld. Gijs Brouwer redde het niet. Alexander Zverev was in drie sets te sterk.

Na 4 uur en 1 minuut benutte Van de Zandschulp zijn tweede wedstrijdpunt, op de service van Zhang. De Chinees besloot het duel met een volley in het net.

Zhang had het betere van het spel in de openingsfase en Van de Zandschulp was lange tijd zoekende op baan 6 van Wimbledon. De Nederlander oogde onzeker en leverde in de eerste set liefst drie keer zijn servicegame in. Hij sloeg in de openingsset vijf dubbele fouten.

In de tweede set kwam Van de Zandschulp met 4-1 achter en een eenvoudige zege voor Zhang leek in de maak. Van de Zandschulp ging echter steeds beter serveren, verlaagde zijn foutenlast en zag toe dat Zhang juist wat meer fouten ging maken.

Van de Zandschulp won de tweede set via een tiebreak en trok de derde set op dezelfde manier naar zich toe. In de tiebreak van de derde set verspeelde hij nog een 6-3-voorsprong, maar hij pakte bij 6-6 toch twee punten op rij.

In de vijfde set kwam Van de Zandschulp met 3-0 voor en die voorsprong gaf hij niet meer prijs. Hij won in totaal slechts één punt meer dan de nummer 52 van de wereld: 168 om 167.

De 27-jarige Van de Zandschulp bereikte in april de finale van het ATP-toernooi van München en verloor vervolgens vijf keer in de eerste ronde. Hij werd ook gehinderd door een voetblessure, die hem dwong tot een afmelding voor het grastoernooi van Rosmalen.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, die eerder op de dag de Fransman Arthur Fils in drie sets versloeg.

Vorig jaar haalde Van de Zandschulp de vierde ronde in Londen. Hij verloor toen van Rafael Nadal.

Gijs Brouwer onderuit

Gijs Brouwer heeft niet voor een stunt kunnen zorgen op Wimbledon. De debutant op het Londense gras verloor in de openingsronde in drie sets van de Duitser Alexander Zverev, die als negentiende geplaatst is. Het werd 4-6, 6-7 (4) 6-7 (5).

Brouwer kreeg in de tweede set bij een 6-5-voorsprong twee setpunten op de service van Zverev. Op zijn eerste setpunt sloeg de Nederlander een return net uit, op zijn tweede gleed hij tijdens een rally uit.

De 26-jarige Zverev besloot het duel met een ace, zijn twintigste in totaal. De Duitser stond in de hele wedstrijd zijn servicegame geen enkele keer af, Brouwer deed dat slechts één keer.

Brouwer begon goed op Court 1, het tweede stadion van Wimbledon. De nummer 3 van Nederland won zijn eerste servicegames overtuigend, terwijl Zverev met regelmaat zijn service nodig had om niet in de problemen te komen. Last van zenuwen leek de Noord-Hollandse debutant nauwelijks te hebben.

Brouwer wist twee keer een tiebreak af te dwingen, maar daarin stond de voormalige nummer 2 van de wereld er op de momenten dat het echt moest. Zverev won in de wedstrijd van 2 uur en een kwartier 115 punten, tegenover 105 voor Brouwer.

Uitstel door regen

Het duel tussen Zverev en Brouwer zou eigenlijk dinsdag gespeeld worden, maar de regen maakte dat onmogelijk. Dinsdag stond het duel op baan 3 gepland, woensdag op baan 2 en donderdag op Court 1.

De 27-jarige Brouwer, die afgelopen week drie wedstrijden wist te winnen in de kwalificaties, speelde zijn derde wedstrijd ooit in het hoofdtoernooi van een grand slam. Vorig jaar haalde de nummer 160 van de wereld de tweede ronde van de US Open.

In aanloop naar Wimbledon had Brouwer nog negen duels op een rij verloren. Zverev is op Wimbledon nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen. Op de US Open haalde hij in 2020 de finale. Tijdens de afgelopen drie edities van Roland Garros was hij halvefinalist.

Gisteren werd Tallon Griekspoor in de eerste ronde uitgeschakeld door Márton Fucsovics. Daardoor moet Van de Zandschulp nu in zijn eentje de Nederlandse eer zien hoog te houden. Bij de vrouwen wist geen een Nederlandse speelster het hoofdtoernooi te bereiken.

Van de Zandschulp - Zhang: 2-6, 7-6, 7-6, 3-6, 6-2

Brouwer - Zverev: 4-6, 6-7, 6-7

Haase en Middelkoop meteen uitgeschakeld

Robin Haase en Matwé Middelkoop zijn beiden op Wimbledon niet verder gekomen dan de eerste ronde van het mannendubbelspel. De Nederlandse dubbelspecialisten moesten allebei hun meerdere erkennen in een geplaatst koppel. Haase (36) verloor samen met de Oostenrijker Philipp Oswald met 6-7 (4) 6-4 6-4 van de Braziliaan Marcelo Melo en de Australiër John Peers. Melo en Peers zijn als zestiende geplaatst. Middelkoop (39) redde het eerder op de dag samen met de Braziliaan Marcelo niet tegen de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic. Het werd 7-6 (5) 6-4 voor de nummers 9 van de plaatsingslijst. In het vrouwendubbelspel wist Rosalie van der Hoek aan de zijde van de Amerikaanse Lauren Davis wel de tweede ronde te bereiken. Van der Hoek en Davis waren met 6-4 6-0 te sterk voor Alexandra Krunic uit Servië en de Canadese Gabriela Dabrowski.

Liveblog bekijk belangrijke updates BROUWER UITGESCHAKELD Gijs Brouwer sleept er opnieuw een tiebreak uit in de derde set, maar het mag niet baten. De Nederlander verkocht zijn huid duur, maar wist uiteindelijk geen set te pakken tegen Zverev: 4-6, 6-7, 6-7. VAN DE ZANDSCHULP WINT! Van de Zandschulp breekt de Chinese Zhang en wint een schitterende partij op baan 6! In de eerste set leek de Nederlander nog op een kansloze nederlaag af te stevenen, maar de nummer 42 van de wereld doorbreekt zijn vormcrisis en voltooid een schitterende comeback op het gras van Wimbledon: 2-6, 7-6, 7-6, 3-6, 6-2. De Chinees Zhang gaf zich niet zomaar gewonnen en dwong Van de Zandschulp tot een tiebreak in de tweede en de derde set. Van de Zandschulp op 5-2 in beslissende set! Zhang is een taaie en dwingt Van de Zandschulp meerdere keren terug naar deuce, maar slaat uiteindelijk de bal toch buiten de lijnen. Van de Zandschulp is dichtbij de volgende ronde, kan hij de partij beslissen?! Brouwer - Zverev Opnieuw kan Brouwer goed meekomen met de Duitser in de derde set: 4-4. Ondanks de achterstand in sets geeft de Nederlander niet op! © ANP / EPA Van de Zandschulp - Zhang: 3-0 in beslissende vijfde set! Daar is de gebalde vuist en de kreet van Van de Zandschulp weer! Hij overleeft een breakpoint van de Chinees en stevent af op de volgende ronde. Break Van de Zandschulp! Zhang slaat zich drie keer knap onder een breakpoint van Van de Zandschulp uit, maar de Nederlander drukt door! 2-0 in de vijfde set! Belangrijk moment in de wedstrijd! Brouwer verliest de tiebreak Zonde! Zverev wint de tiebreak met 4-7 en leidt 'comfortabel' tegen Brouwer. 0-2 in sets voor de Duitser. Het zal toch zuur voelen voor de Nederlander, die alleraardigst staat te spelen op zijn debuut op Wimbledon. Brouwer en Zverev naar een tiebreak in tweede set Brouwer had een kans om de eerste set binnen te halen, maar glijdt weg op deuce. Zverev houdt zijn eigen game en dwingt Brouwer tot een tiebreak. De Nederlander biedt aardig weerstand tegen de nummer 21 van de wereld. Kan hij het omzetten in setwinst? Van de Zandschulp - Zhang Met zijn negentiende ace slaat de Chinees de partij richting een allesbeslissende vijfde set. Van de Zandschulp krijgt het niet cadeau! Van de Zandschulp - Zhang 3-5 voor de Chinees in de vierde set, gaan we richting een slijtagestrijd op baan 6? Brouwer - Zverev Gelijk opgaande partij tussen de twee heren op baan 1: 5-4 voor Brouwer in de tweede set. Lukt het de Nederlander de set te pakken?! Break Zhang! De Chinees breekt Van de Zandschulp en neem het initiatief in de vierde set! 2-4. Wawrinka wint van Etcheverry en treft Djokovic in volgende ronde De 38-jarige Wawrinka wint zijn partij en mag zich op gaan maken voor de wedstrijd tegen Novak Djokovic! Next up: Novak Djokovic ✨@stanwawrinka gets through No.29 seed Tomas Etcheverry in four sets 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 💪#Wimbledon pic.twitter.com/4Q0IRGjlME — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Van de Zandschulp - Zhang De mannen kopiëren elkaars gedrag: love game voor Van de Zandschulp ditmaal. 2-2 in de vierde set! Van de Zandschulp - Zhang Love game voor Zhang, die op een 1-2 voorsprong komt in de vierde set. Set drie gaat naar Van de Zandschulp! Een spannende tiebreak wordt in het voordeel van Van de Zandschulp beslist! Het is de Nederlander die nu de touwtjes in handen heeft en nog een set verwijderd is van de tweede ronde. Eerste set voor Zverev! Helaas, een sterk begin van de Nederlander levert hem nog niks op. De Duitser pakte een break tegen Brouwer en wint de eerste set. Brouwer komt terug naar 4-5 Het is nog niet gedaan in de eerste set! Brouwer in actie op Wimbledon © AFP Van de Zandschulp - Zhang De Nederlander en de Chinees vechten de setwinst opnieuw uit in een tiebreak! De game loopt nog op service, met een 3-2 voorsprong voor Van de Zandschulp Brouwer - Zverev De Duitser speelt een sterke servicegame en verzilvert daarmee zijn break: 3-5.

