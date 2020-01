Ayoub op weg naar Panathinaikos, Klopp wil Shaqiri niet kwijt

AS Roma wil Xherdan Shaqiri graag naar de Italiaanse hoofdstad halen. De Zwitsers-Kosovaars dribbelkoning wil zelf ook graag, maar manager Jürgen Klopp wil niet meewerken aan een winterstransfer. Dat meldt de Daily Star. Shaqiri kwam anderhalf jaar geleden voor 15 miljoen euro over van Stoke City, maar een stempel kon de Zwitserse international niet drukken op Anfield. Niettemin wil Klopp zijn selectie op peil houden in de titel- en Champions League-race dit voorjaar. Liverpool is op weg naar de eerste titel in Engeland in dertig jaar.