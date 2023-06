AZ dreigt basisspeler kwijt te raken: Sam Beukema hard op weg naar Serie A

Sam Beukema (24) is op weg naar Bologna. De Italiaanse club wil de centrale verdediger graag overnemen van AZ. Beukema was afgelopen seizoen basisspeler tijdens zijn tweede jaar bij de club, al miste hij wat wedstrijden door blessures.

Hij kwam twee jaar geleden over van Go Ahead Eagles en was vanaf het eerste moment populair in Alkmaar, mede door zijn mentaliteit. Beukema, die met AZ afgelopen seizoen tot de halve finale van de Conference League reikte, levert de Alkmaarders een veelvoud op dan waarvoor hij destijds werd overgenomen van Go Ahead Eagles.

Bologna is een club die veel in de Nederlandse eredivisie zoekt naar spelers. Het is de club van Jerdy Schouten, Joshua Zirkzee en Sydney van Hooijdonk staat er ook onder contract. Dat geldt ook voor rechtsback Denso Kasius, die afgelopen seizoen aan Rapid Wien werd verhuurd.

Mogelijk wordt Kasius betrokken in de deal met Beukema. AZ is op zoek naar een rechtsback en is gecharmeerd van de door FC Utrecht opgeleide speler. Kasius zou worden gehaald als back-up voor Yukinari Sugawara, al is het ook mogelijk dat de Japanner deze zomer vertrekt uit Alkmaar.

