AZ en FC Utrecht stellen hitteplan in werking tijdens EL-wedstrijden

Tour de France LIVE | Fuglsang geeft op na valpartij, massa­sprint op komst

17:01 Met de Pyreneeën achter de rug, is de dag na de rustdag er weer eens een voor de snelle mannen in het peloton. Misschien wel de laatste kans op een massasprint vóór Parijs, kan Dylan Groenewegen zijn tweede individuele zege van deze Tour de France boeken? Vanaf de start om 13.30 uur mis je geen moment via dit liveblog!