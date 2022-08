AZ maakt er zeven tegen Dundee United en treft Gil Vicente in play-offs Conference League

Een galavoorstelling tegen Dundee United heeft ervoor gezorgd dat AZ alsnog de play-offs van de Conference League heeft gehaald. Tegen de Schotten die in de heenwedstrijd nog met 1-0 te sterk waren, werd vanavond met liefst 7-0 gewonnen. In Alkmaar waren vooral Tijjani Reijnders en Vangelis Pavlidis op schot. Tegen het Portugese Gil Vicente moet nu het hoofdtoernooi van de Conference League worden bereikt.

Twintig wervelende minuten voor rust brachten voor AZ uiteindelijk de ommekeer die de 1-0 uitnederlaag tegen Dundee United in een oogwenk teniet deed. Twee goals van Vangelis Pavlidis en Tijjani Reijnders brachten de Schotse bezoekers op de knieën waarna de score al snel verder opliep



Bezoekers die niet met weinig zelfvertrouwen naar Alkmaar waren afgereisd na die heenwedstrijd. En met hen de meer dan duizend luidruchtige Schotse fans die voor een zeldzaam geweldige sfeer zorgde in het AZ-stadion. Ze waren in hun oranje shirts en vlaggen voor de wedstrijd als in een soort oranjemars van de binnenstad naar het stadion getrokken en kregen binnen een extra vak aangewezen om hun ploeg aan te moedigen die vorige week nog zo verrassend wist te winnen. Toen gaf AZ niet thuis in een duel waarin de ploeg nauwelijks iets kon creëren. Tegen ijverige Schotten die de wedstrijd van hun leven leken te spelen kom je dan tekort.

Lees ook:

• Swingend FC Twente plaatst zich overtuigend voor play-offs tegen Fiorentina

• Fans Dundee United laten zich van beste kant zien enruimen eigen troep op

Voor de wedstrijd werd beterschap beloofd door trainer Pascal Jansen en zijn spelers maar AZ had nu ook weer de tijd nodig om in een gevaarlijke positie voor Dundee United-doelman Mark Birighitti te komen.

Maar toen stond spits Vangelis Pavlidis en met name Tijjani Reijnders op. De middenvelder die deze zomer nog in de belangstelling stond van FC Twente maar van AZ absoluut niet mocht vertrekken, staat in Alkmaar nooit voor lange tijd in de basis al wordt hij binnen de club gezien als de opvolger van de naar Galatasaray vertrokken Fredrik Midtsjø. Reijnders zette eerst de aanval op die voor de openingstreffer zorgde van Pavlidis. Reijnders zelf was goed voor de tweede treffer via een schot van afstand.

Volledig scherm Milos Kerkez. © ANP

Daarmee leek het verzet van het nu plots schrikbarend zwakke Dundee United definitief gebroken waarna AZ nog voor rust makkelijk naar maar liefst 5-0 kon uitlopen. Toen het 52 seconden na rust ook nog de 6-0 werd door Dani de Wit vonden veel Schotse supporters het wel genoeg en verlieten gemoedelijk onder luid applaus het stadion om zich in de Alkmaarse binnenstad verder te vermaken.

Juist vandaag maakte zomeraanwinst Riechedly Bazoer voor het eerst deel uit van de wedstrijdselectie. De voormalige international is gehaald voor een plaats op het middenveld en dat zou ten koste gaan van Reijnders, maar na vanavond is het plots nog maar afwachten of Bazoer die nog wel zijn debuut maakte, zich zomaar in het elftal van AZ speelt.

Het vertoonde spel van AZ belooft wat voor de rest van het seizoen waar de club nog wat voorzichtig aan was begonnen met een nederlaag dus in Schotland en een vrij zakelijke overwinning op Go Ahead Eagles.

Volledig scherm © ANP

Ook in de vijfde wedstrijd van het seizoen moest AZ het doen zonder sterspeler Jesper Karlsson terwijl ook aanwinsten van Jens Odgaard en Zinho Vanheusden nog ontbreken. De beoogde rechtsback Yukinari Sugawara keerde wel weer terug in de selectie maar het AZ dat we dit seizoen te zien krijgen is nog wel met enige vraagtekens omgeven

De ruime zeg van donderdagavond zal de ploeg sowieso vertrouwen geven voor de naderende play-offwedstrijd tegen het Portugese Gil Vicente die moet bepalen of de club weer een groepsfase van een Europees toernooi haalt en volgende week al wordt gespeeld. Wat dat betreft zijn de papieren gunstig. Bijna zonder uitzondering weet de club zich door Europese kwalificatierondes te worstelen en het hoofdtoernooi is ook nu weer dichtbij.

'Het is vernederend’ ,,Mensen hebben geld betaald om hier naartoe te komen en te kijken, en dan eindigt het zo", stameld Dundee United-aanvoerder Ryan Edwards na afloop bij de BBC. ,,Het is vernederend. We moeten het accepteren, het is zoals het is.” ,,Het is een zware avond", zei United-trainer Jack Ross. ,,Vorige week hebben we terecht heel veel complimenten gekregen en nu verdienen we de kritiek die we krijgen. We kregen zes goals tegen in 26 minuten. Het maakt niet uit tegen wie te speelt, dat is niet goed. Het was een pijnlijke, pijnlijke avond voor ons. De spelers moeten dit voelen, ik voel dit. Dit is geen avond om met excuses te komen, dit is een avond voor realisme.” Volledig scherm AZ-coach Pascal Jansen © ANP Trainer Pascal Jansen heeft genoten van een ,,weergaloos” AZ. Dat zei hij bij RTL7. ,,De jongens hebben op indrukwekkende wijze voldaan aan de verwachtingen.” Wat er zo goed was? ,,Meerdere dingen”, aldus de coach. ,,De controle die we de hele wedstrijd hadden, dat we steeds dominant waren. Alles wat we deden was van een behoorlijk niveau. Ik heb genoten van heel veel mooie dingen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.