AZ maakt indruk bij Italiaanse opponent: ‘Echt een goed team met heel leuke spelers’

,,AZ heeft een sterke ploeg met heel veel talenten die de aandacht trekken van grote clubs", zei Gattuso. ,,Ze zijn in eigen land met veel gelijke spelen aan het seizoen begonnen maar ze lijken nu weer op de ploeg die het vorig seizoen ook Ajax lastig maakte."



Dries Mertens, die de 1-0 nog voor zijn rekening had genomen, was even lovend als zijn coach: ,,Het was voor ons moeilijk. AZ is echt een goed team met leuke spelers; allemaal jongens die een grote toekomst hebben. Ze speelden heel goed. We wisten wel dat ze goede spelers hebben en wij speelden niet de beste wedstrijd, maar ze spelen gewoon leuk spel en hebben echt goede spelers”, aldus de Belg, die vond dat hij ook nog een tweede goal had moeten maken: ,,Als je ook een tweede maakt, wordt het een andere wedstrijd. Daarna blijven zij goed voetballen en scoren zij.”