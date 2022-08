AZ neemt afscheid van ervaren kracht, Cambuur laat Hoedemakers niet naar FC Utrecht gaan

OJC opent competitie met verdienste­lijk gelijkspel bij UNA

Na een afwezigheid van ruim drie jaar is OJC Rosmalen terug in de derde divisie. Op dat niveau kende de ploeg van trainer/coach Willem Leushuis een prima rentree in Veldhoven, waar het fysiek sterkere UNA dankzij een goal van Dennis Knuiman op 1-1 werd gehouden.

21 augustus