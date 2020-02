AZ rekent op overlevingsmechanisme: ‘Deze ploeg blijft altijd vechten’

Testdagen Barcelona LIVE | Albon kruipt achter het stuur na chaotische ochtend Verstappen

13:58 Voor Max Verstappen is zijn voorlaatste testmoment op het Circuit de Barcelona-Catalunya niet vlekkeloos verlopen. Tot twee keer toe spinde de Limburger, die in zijn Red Bull tot slechts 31 rondes kwam en met 1.17,738 de vijfde tijd noteerde. Sebastian Vettel was het snelst met 1.16,841.