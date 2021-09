AZ-speler Aboukhlal getuige van staatsgreep: ‘Ik lag in bed toen ik schoten hoorde’

Zakaria Aboukhlal was gisteren getuige van een heuse staatsgreep. De AZ-speler verbleef met de nationale ploeg van Marokko in Conakry, waar de president van Guinee werd afgezet. Aboukhlal moest samen met onder andere Souffian El Karouani (NEC) en ex-Feyenoorder Sofyan Amrabat snel spullen pakken om te vluchten. De WK-kwalificatiewedstrijd tegen Guinee was even niet belangrijk.

,,Ik lag in bed toen ik schoten hoorde. Ik dacht in het begin dat het vuurwerk was, wat niet echt logisch was. Je denkt niet snel aan iets anders. Het bleef maar doorgaan en bij de lunch kregen we te horen dat ze bezig waren om de president te pakken. Toen wisten we dat het schoten waren en dat bleef de hele dag doorgaan’’, aldus Aboukhlal tegen AZ Media.

De selectie werd via de achterdeur van het hotel in een bus gedirigeerd. Onderweg kwamen ze een uitzinnige menigte tegen. Het tafereel is vastgelegd op Instastories door Sofyan Amrabat. Aboukhlal: ,,Er werd geschreeuwd, geslagen en tegen de bus geschopt. Op een gegeven moment stonden we stil in dat hele gebeuren. Dan schrikt iedereen. We wisten niet of de mensen blij of boos waren. Gelukkig voor ons waren ze blij. Toen we daar doorheen waren, kregen we het voor elkaar om terug te komen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toch waren Aboukhlal en zijn ploeggenoten niet bang. ,,Je beseft niet hoe ernstig het is. Ik heb geen moment gehad dat ik bang was, misschien één keer onderweg in de bus. Achteraf is het allemaal wat spannender. Als we niet voor 11 uur op het vliegveld waren, zou het vliegveld dicht zijn. Dan zaten we daar nog zeker een week vast.’

De FIFA heeft het WK-kwalificatieduel van vanavond al afgelast. Volgens Aboukhlal wordt de wedstrijd mogelijk woensdag in Marokko ingehaald. ,,Dat ligt eraan of de FIFA dat wil en of de spelers van Guinee kunnen komen. Zeker is dat we in elk geval niet Guinee gaan spelen.’’

Aboukhlal, die zondagnacht in Casablanca aankwam, voegt zich deze week weer bij de AZ-selectie.

Volledig scherm President Alpha Conde wordt gevangen genomen door militairen. © EPA

Volledig scherm Mensen vieren feest in de straten van Conakry. © AFP

Volledig scherm © AFP