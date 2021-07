AZ-trainer Jansen neemt Boadu in bescherming na trip naar Nice

AZ-trainer Pascal Jansen liet Myron Boadu vandaag niet meedoen in de oefenwedstrijd tegen OFI Kreta (2-0) omdat hij de spits in bescherming wilde nemen. Dat vertelde hij na het duel in het Noord-Hollandse Dirkshorn.

Er kwam vandaag een foto naar buiten waarop Boadu samen met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola en PSV’er Mohamed Ihattaren was te zien op het sportcomplex van de Franse club OGC Nice, dat zich eerder deze transferperiode versterkte met Calvin Stengs, Justin Kluivert en Pablo Rosario. Ook die drie spelers hebben Raiola als zaakwaarnemer. De foto zou dinsdag zijn gemaakt. Ihattaren en Boadu zouden naar Frankrijk zijn gereisd om hun toekomst door te nemen met Raiola, die in Monaco woont. Boadu zou in de belangstelling van AS Monaco staan. Ihattaren meldde zich eerder deze week ziek bij PSV en ontbrak in de selectie voor het duel met Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League van woensdag.

,,Daar hoeven we geen kiekeboe over te spelen. Iedereen heeft foto’s voorbij zien komen van zijn trip naar Frankrijk. Hij heeft op dit moment wat andere dingen aan zijn hoofd. Dan neem ik zo’n jongen in bescherming en houd ik hem buiten het team vandaag”, aldus Jansen over Boadu. ,,Of de club op de hoogte was van zijn trip? Dat zal je aan technisch directeur Max Huiberts moeten vragen. Dat weet ik niet. Ik heb daar mijn eigen mening over, die houd ik voor mezelf.”

Quote Boadu heeft veel afleiding gehad, dan neem ik zo’n jongen in bescher­ming.

Jansen heeft bij terugkeer met Boadu gesproken. ,,Hij is daar geweest. Vandaag was hij bij ons. Het is geen disciplinaire straf of zo. Hij heeft veel afleiding gehad, dan neem ik zo’n jongen in bescherming. Zo zorg je ervoor dat hij straks in alle rust weer kan trainen en kan toewerken naar het volgende moment. En dan zal blijken of dat volgende moment bij ons is of elders. Ik heb geen glazen bol.”

Het is op transfergebied vrij onrustig bij AZ. Stengs is als enige al vertrokken, maar ook internationals Teun Koopmeiners, Owen Wijndal, Marco Bizot en dus Boadu hopen een transfer te maken. Jansen weet niet of hij ze allemaal kwijtraakt. ,,Ik sluit helemaal niets uit, maar voorlopig zijn ze allemaal nog hier. Voor de rest wacht ik het rustig af. Wij blijven ons focussen op het hier en nu. Als we 14 augustus tegen RKC moeten aantreden staat er een ploeg op het veld die gaat strijden voor 3 punten. En ook in staat is 3 punten te pakken”, zei hij.

De internationals sluiten langzaam weer aan bij AZ, zolang er van een transfer geen sprake is. Jansen: ,,Wij hebben op voorhand gezegd dat we drie weken uittrekken voor de jongens die na het EK weer zijn aangesloten. Dat moet in principe voldoende zijn gezien de periode wat ze allemaal hebben gedaan tijdens het EK. We hebben zo links en rechts nog wel wat klachtjes, fysiek gezien. Owen is met wat klachten teruggekomen uit het EK. Het is even de vraag of hij al snel inzetbaar is. Dat hoop ik wel.”

Volledig scherm Pascal Jansen. © Pro Shots / Toon Dompeling