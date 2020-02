AZ-trainer Slot na uitschakeling: ‘Over 180 minuten te weinig kansen gecreëerd’

“Om deze fase door te komen moet een individu iets speciaals doen. Helaas is dat niet gebeurd over deze twee wedstrijden. En we kregen vandaag twee ‘slechte’ tegengoals, twee keer vanuit een ingooi.”

Toch was Slot niet onder de indruk van LASK Linz. “Ik vind niet dat we zijn uitgeschakeld door de sterkste ploeg waar we tegen hebben gespeeld. Misschien was Antwerp wel sterker”, oordeelde Slot. “Het was een mooi Europa League-seizoen. We hebben de komende elf wedstrijden om er voor te zorgen dit volgend seizoen weer mee te maken. Maar we zijn ook nog in de race voor een nóg mooier toernooi.”