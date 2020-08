AZ treft Viktoria Plzen in de tweede voorronde van de Champions League

Het duel wordt op 25 of 26 augustus gespeeld achter gesloten deuren. Bijzonder is dat er dit jaar geen return is, waardoor AZ in één duel met de tegenstander moet afrekenen. Uit de loting kwam naar voren dat het duel in Alkmaar gespeeld wordt.



Als de Alkmaarders winnen gaan ze door naar de derde voorronde van de Champions League, daarna volgt nog eventueel de play-off. Bij verlies stroomt AZ in de derde voorronde van de Europa League in. Alleen de play-offs worden over twee wedstrijden gespeeld.

AZ boekte afgelopen weekend de eerste overwinning in de voorbereiding. In het eigen stadion versloegen de Alkmaarders Lille met 2-1. Op 15 augustus treft AZ opnieuw een Franse ploeg. Dan staat de oefenwedstrijd tegen AS Monaco op het programma. Eerdere oefenduels gingen allemaal verloren. Zo ging AZ onderuit tegen PEC (0-1), FC Utrecht (1-0) en Genk (0-1).

Geen verder protest

AZ tekende vergeefs protest aan bij de UEFA dat het al in de tweede voorronde instroomt in het toernooi. Ajax stond aan kop van de eredivisie toen de KNVB besloot het seizoen, vanwege de uitbraak van het coronavirus, definitief te stoppen. De Amsterdammers hadden net zoveel punten als AZ alleen het doelsaldo was beter. AZ had echter beide ontmoetingen met Ajax gewonnen en meende op basis van dat betere onderlinge resultaat recht te hebben op een latere instroom in de Champions League.

AZ heeft aangekondigd niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de UEFA. ,,Het belang van AZ heeft altijd vooropgestaan”, vertelt algemeen directeur Robert Eenhoorn. ,,Daarom is indertijd besloten de UEFA te vragen om de beslissing van de KNVB nader te bekijken. Nu de loting is geweest, hebben we uiteindelijk antwoord op onze vraag. Daar leggen we ons voor nu bij neer, we richten het vizier op de toekomst. En dan met name op de voorrondes voor de Champions League, de naderende competitie en de bouw van het nieuwe stadiondak.”