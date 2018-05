Azarenka al klaar op Roland Garros, Kvitova met moeite verder

Victoria Azarenka is niet door eerste ronde van Roland Garros gekomen. De Wit-Russische, halvefinaliste in 2013, moest haar meerdere erkennen in de Tsjechische Katerina Siniakova: 7-5 7-5. Petra Kvitova is wel door naar de tweede ronde. De Tsjechische had meer dan twee uur nodig om zich te ontdoen van de Paraguayaanse Veronica Cepede Royg: 3-6 6-1 7-5.