Babos en Mladenovic pakken dubbelspeltitel

Felle strijd bij Ineos tussen Froome en Thomas in aanloop naar de Tour

8:00 Binnen de sterkste wielerploeg van dit moment, Ineos, botsen de belangen op weg naar de Tour. Chris Froome wil met een vijfde eindzege in Parijs geschiedenis schrijven, Geraint Thomas wil zijn titel verdedigen. Voor beiden is goed rijden in de laatste voorbereidingskoersen belangrijker dan ooit.