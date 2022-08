Bakkali scoort voor RKC tegen Lommel

Tim van Rijthoven overleeft zeven match­points en knokt zich in vijfsetter naar tweede ronde US Open

Tim van Rijthoven heeft op memorabele wijze de tweede ronde van de US Open bereikt. De Nederlander, eerder dit jaar tijdens het grasseizoen furore maakte in Rosmalen en op Wimbledon, begon tegen de Chinese qualifier Zhizhen Zhang dramatisch. Van Rijthoven voltooide echter een fraaie wederopstanding en treft Casper Ruud in de volgende ronde: 6-3 7-6 (7-4) 6-7 (9-11) 1-6 4-6.

