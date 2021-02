Bale belangrijk voor Spurs, ManUnited ruim langs Real Sociedad

Dramatisch verdedi­gend PSV ondanks goals Zahavi onderuit in Grieken­land

21:09 PSV heeft tegen het Griekse Olympiakos een 4-2 nederlaag geleden in het eerste duel van de zestiende finales van de Europa League. De ploeg van Roger Schmidt verdedigde ongekend slecht en gaf de goal ontzettend makkelijk weg. Eran Zahavi scoorde weliswaar twee keer tegen, waardoor PSV nog in leven lijkt, maar defensief was het een rommeltje bij de Eindhovenaren.