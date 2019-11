Bale vs Neymar: duel der paria’s

Gareth Bale was nog niet zo geleden de duurste speler ter wereld, Neymar heeft nu die eretitel in handen. Morgenavond staan de gevallen sterren in Bernabéu tegenover elkaar.

Bale werd zaterdag bij zijn invalbeurt tegen Real Sociedad uitgejouwd door Real-fans, er waren ook beledigende spandoeken. Dat was omdat de aanvaller bij Wales feestvierde met een vlag waarop stond: ‘Wales, golf, Madrid: in die volgorde’. Bale was de laatste tijd toch al niet heel populair. Onder Zinedine Zidane krijgt de Welshman weinig speeltijd. Real wilde afgelopen zomer van hem af, maar om onduidelijke redenen ging de transfer naar de Chinese club Jiangsu Suning niet door.

Eerder nam Zidane het voor Bale op, vandaag deed ploeggenoot Thibaut Courtois dat tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen PSG. ,,We hebben allemaal gezien hoe hij zaterdag speelde, hij maakte bijna een geweldig doelpunt en als hij niet toegewijd was, had hij niet zo gespeeld.”

Bale speelde voor het duel van zaterdag vanwege een blessure wekenlang niet voor de Madrileense grootmacht. Volgens Zidane is de aanvaller klaar om tegen PSG in de basis te beginnen. ,,Het is een belangrijke wedstrijd voor iedereen, voor Bale, de fans en het team”, aldus de coach.

Neymar

Zonder Neymar gaat het PSG goed af. De Parijse club staat aan kop in de Ligue 1 en heeft alle vier de Champions League-wedstrijden gewonnen. De Braziliaan, die tot zes competitiewedstrijden kwam, speelt morgenavond voor het eerst dit seizoen in de Champions League. Mede vanwege een schorsing van drie CL-duels en een hamstringblessure, maar ook vanwege de slechte relatie met de supporters én de clubleiding. Neymar deed er afgelopen zomer veel aan om weg te geraken uit Parijs.

De Braziliaanse ster speelde vrijdag geen sterke wedstrijd in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Lille. Net als Bale is het ook de vraag of Neymar morgenavond in de basis zal staan. PSG-aanvoerder Thiago Silva zei al dat zijn ploeggenoot ‘nog niet 100 procent is’. ,,Natuurlijk mist hij nog steeds iets, vooral fysiek, maar beetje bij beetje komt hij terug.”

Mogelijk kiest Thomas Tuchel voor een 4-2-3-1-opstelling met vier aanvallende spelers. Met Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Ángel Di María én Neymar. Tuchel was vrijdag kort over die optie: ,,Ja dat zou kunnen.”

Mochten Neymar en Bale morgenavond beiden spelen in Bernabéu, dan rest de vraag: welke speler wordt door de Real-supporters het hardst uitgejouwd? De in hun ogen ondankbare, luie Bale? Of de vaak vallende Neymar, die een Barça-verleden heeft.