HC Den Bosch en HC Tilburg komen elkaar na ultravroe­ge winterstop tegen in herfstcom­pe­ti­tie: ‘Uitdagin­gen genoeg’

10:00 HC Den Bosch, HC Tilburg en Oranje-treffen elkaar in de najaarscompetitie die vanwege de vroege winterstop in de hoofdklasse is opgezet. De teams doen niet alleen mee om fit te blijven.