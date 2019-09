Barça-preses: PSG vroeg te veel voor Neymar

PSG nam Neymar in 2017 voor het recordbedrag van 222 miljoen euro over van FC Barcelona. Zijn contract in Parijs loopt nog door tot medio 2022. De Zuid-Amerikaan wilde deze zomer echter graag vertrekken uit Frankrijk en het liefst naar Barcelona. ,,PSG heeft nog gevraagd om spelers van ons over te nemen in de deal, maar daar zijn we niet op ingegaan. Wij hebben zeker geen spelers aangeboden”, aldus Bartomeu.