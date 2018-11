Barça rekent op Messi voor duel in Milaan

amateurvoetbal LIVE | Be-Ready aast op periode in derby, UDI’19 wil feestje Gemert verpesten

13:45 In 4C staat de derby tussen Right’Oh en Be-Ready op het programma, in de derde divisie treft nummer vijf Dongen nummer zes ADO’20. Hoofdklasser UDI’19 wil voorkomen dat Gemert er met de periodetitel vandoor gaat. Dit en veel meer (periodetitels) in ons liveblog amateurvoetbal.