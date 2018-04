Barcelona grote winnaar na Madrileense derby

Parijs-Roubaix Oersterke Sagan wint in regenboogtrui, Terpstra derde

17:32 Peter Sagan heeft zijn voorjaar volledig gekleurd met winst in Parijs-Roubaix. De wereldkampioen versloeg vroege vluchter Silvan Dillier in een sprint-a-deux, nadat hij op 60 kilometer weg was gereden bij de overige favorieten. Niki Terpstra werd derde.