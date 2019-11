Barty bevestigt status van nummer 1 van de wereld met zege WTA Finals

Tegenstan­der AZ pakt zesde titel op rij

15:28 FC Astana heeft zich in de aanloop naar het Europese duel met AZ verzekerd van het kampioenschap in Kazachstan. Astana won met 1-0 bij FC Tobol, dankzij een doelpunt van Joeri Logvinenko in de 37e minuut. Omdat de eerste achtervolger FC Kairat met maar liefst 5-0 verloor, is Astana één speelronde voor het einde van de competitie al zeker van titelprolongatie.