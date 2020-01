Barty en Ribakina met titels op zak naar Melbourne

Barty, die er de week ervoor in Brisbane nog in de eerste ronde uitvloog, was in Adelaide in de finale te sterk voor de Oekraïense Dajana Jastremska: 6-2 en 7-5. Het betekende de achtste toernooizege voor de 23-jarige Australische, die in Melbourne in de eerste ronde opnieuw een Oekraïense tennisster treft: Lesia Tsoerenko.