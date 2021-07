Barty naar derde ronde op Wimbledon, Svitolina en Sakkari uitgeschakeld

Is Mohammed Hamdi wel of niet de ideale algemeen directeur voor PEC Zwolle?

30 juni Na het afhaken van Jacco Eltingh is Mohammed Hamdi (37) de enige overgebleven kandidaat om Adriaan Visser bij PEC Zwolle op te volgen als algemeen directeur. Maar wie is deze sportbestuurder die de laatste jaren leiding gaf aan ADO Den Haag? En in hoeverre is hij geschikt voor deze functie?