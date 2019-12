Barty, Nadal en De Groot pakken wereldtitel ITF

beslissende leg Dekker kruipt door het oog van de naald en vecht zich naar tweede ronde

16:35 Jan Dekker is er dan toch in geslaagd zich voor het derde jaar op rij te plaatsen voor de tweede ronde van het WK darts. De Drentse nummer 57 van de wereld kroop tegen Ryan Joyce, vorig jaar kwartfinalist bij zijn debuut in Alexandra Palace, door het oog van de naald: 3-2.