Barty overtuigend verder bij rentree op grandslam

Barty, de nummer 1 van de wereld, neemt het in de kwartfinales op tegen Karolina Muchova. De Tsjechische schakelde in de achtste finales de Belgische Elise Mertens uit (7-6 (5), 7-5). Muchova is de nummer 27 van de wereld.

Barty stond tot nu toe geen set af in Melbourne en is de hoop om Australië voor het eerst sinds 1978 (Chris O’Neil bij de vrouwen) succes in het enkelspel te bezorgen. Ze had slechts 29 minuten nodig om de eerste set naar zich toe te trekken na een break in de vierde game. In de tweede set verzuimde ze bij 5-2 de partij uit te serveren, maar bij haar daaropvolgende servicebeurt was het wel raak.

,,Geweldig om weer in de kwartfinales te staan”, zei Barty, die een thuiswedstrijd speelt. ,,Ik ben op deze banen opgegroeid en vind het fijn dat ik dit kan delen met vrienden en familie.” Dat gebeurt dan wel buiten Melbourne Park waar toeschouwers vanwege coronamaatregelen sinds zaterdag niet meer welkom zijn.

Barty won voor de Australian Open al de Yarra Valley Classic, eveneens in Melbourne. Daar had ze de nodige moeite met Rogers, tegen wie ze een tiebreak nodig had in de derde, beslissende set. In 2017 troffen ze elkaar al eens op de Australian Open. Toen was ‘Ash’, zoals ze in haar vaderland door het leven gaat, met een wildcard in het toernooi geraakt en begon haar opmars op de wereldranglijst.

Op de Yarra Valley Classic boekte Barty bij haar eerste optreden in elf maanden haar negende toernooizege. Vanwege de coronapandemie durfde ze niet te reizen en ontbrak ze vorig jaar op de toernooien die werden afgewerkt na de lange coronapauze.

Volledig scherm Ashleigh Barty kende weinig problemen met Shelby Rogers. © REUTERS