Barty wint Elite Trophy

Clubhelden ‘Zo mooi, de beginnelin­gen de basis bijleren’

12:00 Manuel van Gulik (31) werkt als machine-operator en in zijn vrije tijd besteedt hij 9 tot 10 uur per week aan fietscross- en mountainbikeclub The Whoopers in Sint-Michielsgestel. Daar is hij onder meer bestuurslid, trainer en kantinebeheerder.