Bas Kuipers verlaat trainingskamp ADO voor afronden transfer

Uitslagen Dakar Rally, etappe 2: Nikolaev wint weer, De Rooy tweede

8 januari De tweede etappe van de Dakar Rally werd in gang gezet door de auto's. In de Peruaanse duinen tussen Pisco en San Juan de Marcona is een special stage van 342 kilometer uitgezet. De navigatoren in de auto's konden zich deze dinsdag dus niet laten leiden door de sporen van de motoren en quads.