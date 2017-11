Basel door onoplettende Blind in extremis langs United

Wat is hét moment uit 25 jaar PSV-historie in de Champions League?

16:16 De halve finale tegen AC Milan in 2005. De knal van Nilis (zijn 100ste treffer voor PSV) tegen Bayern München. Of toch de penaltyserie met Atlético Madrid in 2016. Wat is voor u hét moment uit 25 jaar PSV-historie in de Champions League? Op 25 november 1992 trapte PSV in Porto voor het eerst af in het hoofdtoernooi van het miljoenenbal. Tegen FC Porto werd het 2-2. 25 jaar later en 104 duels verder zijn er talrijke bijzondere momenten te noemen. Het BD zoekt de komende week naar het meest memorabele moment uit die 25 jaar. Stemmen op één van de tien uitgekozen momenten kan hieronder.