'Basel moet waken voor onderschatting tegen Vitesse'

Oudste en jongste trainer tegenover elkaar

13:34 In de Euroborg in Groningen staan vrijdagavond de jongste en de oudste trainer in de eredivisie tegenover elkaar. Danny Buijs, de nieuwe oefenmeester van FC Groningen is met zijn 36 jaar de jongste. Adrie Koster van Willem II is met 63 jaar de oudste.