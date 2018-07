Basilasjvili verrast Mayer in finale Hamburg en pakt eerste ATP-titel

Hamilton wint in Hongarije, Ricciardo naar vierde plek

18:09 In de laatste grand prix voor de zomerstop heeft Lewis Hamilton zijn voorsprong in de strijd om het wereldkampioenschap uitgebreid. De Brit vertrok van pole position en kwam ook als eerste over de finish. Een fout tijdens de pitstop zorgde er voor dat Sebastian Vettel niet kon strijden om de winst, terwijl Max Verstappen al na zes rondes uitviel.