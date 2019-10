Basisdebutant Nieuwkoop beleeft mooie Brabantse derby: ‘Het was natuurlijk spannend’

,,Ik denk dat we heel goed beginnen. We maken twee goals, dus dat is top", blikt Nieuwkoop terug op de sterke openingsfase van Willem II. Na een onverwachte tegengoal van RKC werd het spel van de Tilburgers minder, maar Nieuwkoop raakte niet in paniek. ,,We zakken iets terug, maar ik denk dat we in de tweede helft ook veel ballen wonnen. Dat doen we gewoon goed.”