Bautista Agut trekt zich terug bij Spanje na overlijden vader

Stunt voor MHC Oss zit er niet in tegen HC Den Bosch

22:33 De hockeyers van MHC Oss zijn er niet in geslaagd voor een stunt te zorgen in de derde ronde van het toernooi om de Gold Cup. De eersteklasser ging donderdagavond in de derby tegen hoofdklasser HC Den Bosch ruim onderuit: 1-7.