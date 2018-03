Bax en Willemsen voor straf teruggezet in kwalificatie GP zijspancross in Oss

Omdat de Engelsman Michael Hodges in kwalificatiegroep A gevallen was, werd de passerende rijders gemaand het rustig aan te doen. Een aantal zijspannen trokken zich daar niets van aan en kregen na afloop de rekening gepresenteerd. Ze werden 10 plaatsen teruggezet in de uitslag. Daniël Willemsen en Robbie Bax moeten als 21e een plekje op de tweede startrij uitzoeken op De Witte Ruijsheuvel. Wereldkampioen Etienne Bax mag pas als 23e oprijden naar het starthek. De poleposition is verrassend voor de Oostenrijkers Benjamin Wei en Patrick Schneider. Ook veteraan Jarno van den Boomen uit Beek en Donk met de eigenlijk al gestopt Kenny van Gaalen aan zijn zijde verbaasden door als 5e uit de kwalificatie te komen.