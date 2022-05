Bayern bevestigt: ‘Lewandowski wil vertrekken’, PSV’er Baumgartl blijft in Duitsland

Tikkie terug op Henk Groot, mijn hoogtepunt

We waren nog jong, Louis van Gaal en ik ook, toen Henk Groot een afgod voor ons was. ‘Henk Groot was echt mijn idool’, zei Louis van Gaal woensdag na het overlijden van de oud-voetballer van Ajax, Feyenoord en Oranje. Hoe goed hij is geweest, kregen we niet te lezen in deze krant. Sparta tegen PEC Zwolle was belangrijker, driekwart pagina.

12:37