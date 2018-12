Bayern definitief zonder Robben tegen Ajax

De oud-international, bezig aan zijn laatste jaar bij Bayern, kwam eind november voor het laatst in actie. In de Champions League tegen Benfica maakte hij toen twee fraaie doelpunten (5-1). ,,Ik heb toen echt een heerlijke wedstrijd gespeeld, maar daarna begon ik steeds meer klachten te krijgen.’' De oorzaak is een tik op een zenuw in zijn bovenbeen.



Robben had zich juist zo verheugd op het duel met de Amsterdammers. In de thuiswedstrijd tegen Ajax (1-1) werd hij na een uur gewisseld. Zowel Bayern als Ajax is al zeker van een plek in de achtste finales. Inzet van het duel is alleen de eerste plaats in de groep.