Bayern met Coman en Alaba tegen Liverpool

Volgens Kovac is voorzichtigheid het devies voor zijn elftal. ,,Het lijkt me niet zo handig dat we als een gek in de aanval gaan. Liverpool heeft heel veel kwaliteit en zal dat afstraffen. We moeten op zoek naar de juiste balans. Natuurlijk willen we het niet laten aankomen op weer een 0-0. Een doelpunt is noodzakelijk.''