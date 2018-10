Bayern met Robben op zoek naar revanche tegen Ajax

Niko Kovac wilde zijn opstelling vanmiddag nog niet prijsgeven, maar dat Robben aan de start verschijnt staat wel vast. ,,Arjen kent het Nederlandse voetbal, hij zal morgen waarschijnlijk spelen’’, sprak de trainer van Bayern München tijdens zijn persconferentie. ,,Hij is gemotiveerd. Hij heeft 97 wedstrijden voor zijn land gespeeld en wil laten zien wat hij kan. Ik hoop dat hij voorop gaat in de strijd en de anderen meetrekt.’’

Bayern verspeelde afgelopen week vijf punten in de Bundesliga en is de koppositie kwijt. Thuis tegen Augsburg speelde de ploeg van Kovac gelijk (1-1) en van Hertha BSC werd vrijdag zelfs met 2-0 verloren. Bayern heeft morgen dus iets recht te zetten. ,,Het heeft mijn ploeg gestoord dat we verloren hebben’’, aldus Kovac. ,,Op de training heeft de ploeg vandaag de indruk gewekt dat ze en reactie wil laten zien. Het gaat om kleinigheden die we beter moeten doen.’’

Van een crisis is in München nog geen sprake. Kovac: ,,De laatste wedstrijd was niet succesvol, dat heeft mijn stemming ietwat aangetast. Maar ik weet hoe ik de situatie moet inschatten. Ik kijk niet alleen naar de laatste twee Bundesliga-wedstrijden. Het was na zeven overwinningen in het begin niet alleen zonneschijn en het is nu niet allemaal slecht na één punt uit twee wedstrijden.’’