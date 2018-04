Bayern München mist Alaba, Real met volledige selectie

De vaste linksback van Bayern München had een dag eerder wel meegedaan aan de groepstraining, maar liet zich een dag voor het eerste duel met Real niet zien op het veld. Dat gold ook voor middenvelder Arturo Vidal en vleugelspits Kingsley Coman. Corentin Tolisso deed wel mee. De Franse middenvelder had last van een gekneusd scheenbeen, maar lijkt inzetbaar voor trainer Jupp Heynckes.