Bayern München weken zonder topscorer Lewandowski

Gesprek van de dag Ook Formule 1 in de ban van coronavi­rus: ‘Aantal monteurs uit voorzorg in Italië gebleven’

16:59 Door de Grand Prix van China ging al een streep, maar de vraag is of het daar bij blijft, nu Bahrein en Vietnam vliegtuigen en mensen uit getroffen gebieden weren. De komende twee dagen is er crisisoverleg in Barcelona, waar de tweede testweek voor het nieuwe Formule 1-seizoen vandaag van start ging.