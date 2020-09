Bayern vreest in Boedapest voor nieuwe biologische bom

Door Mikos Gouka



Markus Söder had er volgens eigen zeggen letterlijk ‘buikpijn’ van. De minister-president van de Duitse deelstaat Beieren ziet zo op tegen de strijd om de Europese Super Cup tussen Bayern München en Sevilla vanavond in Boedapest, dat hij er fysieke klachten van krijgt. Niet omdat hij bang is dat de Spaanse winnaar van de Europa Cup II van Bayern zal winnen, daar rekent eigenlijk niemand op. Wél om de omstandigheden in de hoofdstad van Hongarije waar het coronavirus sinds drie weken razendsnel om zich heen grijpt.