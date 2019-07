Bayern zegt sorry tegen City, Scaloni langer coach van Argentinië

De transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die wisselen van club. Mis de komende weken niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Entschuldigung voor City

Bayern München-trainer Niko Kovac is te optimistisch geweest over de komst van international Leroy Sané. Al weken wordt druk gespeculeerd dat de aanvallende middenvelder van Manchester City naar Zuid-Duitsland komt. ,,Ik heb er alle vertrouwen in. Ik ga ervan uit dat wij hem halen”, zei de Kroatische coach zondag nog bij tv-zender ZDF.

Met name clubvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge had zich gestoord aan de uitspraken van de trainer. ,,Daar maak ik geen geheim van. We hebben een goede relatie met Manchester City.” Sané heeft nog een contract in Engeland tot de zomer van 2021.



Kovac belde inmiddels met City-trainer Pep Guardiola: ,,Ik heb me verontschuldigd omdat ik natuurlijk weet dat Leroy een speler van Manchester City is.”

Leroy Sane

Scaloni langer bondscoach van Argentinië

Lionel Scaloni moet als bondscoach de nationale voetbalploeg van Argentinië naar het WK van 2022 in Qatar leiden. De Argentijnse voetbalbond heeft het aflopende contract van de 41-jarige coach verlengd. Scaloni volgde een jaar geleden, aanvankelijk als interim-bondscoach, Jorge Sampaoli op. Die was pas een jaar in dienst maar had met zijn ploeg gefaald op het WK in Rusland.



Voor Scaloni, als voetballer lange tijd actief bij het Spaanse Deportivo La Coruña, was het zijn eerste baan als hoofdcoach. Hij leidde Argentinië naar de derde plaats op de Copa América en, belangrijker nog, kreeg de steun van de spelers onder wie de invloedrijke Lionel Messi. De WK-kwalificatie in Zuid-Amerika begint in maart.

Lionel Messi (l) en Lionel Scaloni