Beachvolleybalster Raïsa Schoon met Katja Stam als komeet naar top wereldranglijst: ‘Iedereen analyseert ons helemaal plat’

Eén blik op de wereldranglijst is voldoende om alle criticasters de mond te snoeren over haar lengte. Raïsa Schoon meet 1.74 meter. Groot genoeg voor een grootse carrière in het beachvolleybal, bewijst de 20-jarige Werkendamse.

Tot vervelens toe kreeg Raïsa Schoon bij de jeugd te horen dat ze zich geen illusies hoefde te maken. ,,Mijn lengte was de reden waarom ik uiteindelijk niet naar een EK of WK mocht. Geen potentie, zeiden ze bij de bond. Nou, ik ken genoeg kleinere Brazilianen in de top. Een Australische die in Tokio zilver won, is zelfs nog kleiner.”

Alle afwijzingen maakten de innerlijke drijfveer alleen maar sterker. En kijk waar ze nu staat, met partner Katja Stam: bovenaan de wereldranglijst. ,,Er zijn zoveel aspecten die je kan doen zonder dat je lengte nodig hebt. In mijn positie is het juist fijn om kleiner te zijn. Ik denk dat de critici niet weten wat je moet leveren om zo te kunnen spelen. De bal er zo hard mogelijk in hakken zoals een lang iemand, kan ik niet. Dat is een ander spelletje. Ik speel heel technisch, op overzicht. Het veld is acht bij acht meter. Eén verdediger kan echt niet het hele veld hebben. Dus je moet de juiste keuze maken.”

Voor op schema

Het is wel handig dat Stam aan het net haar 192 centimeters in kan brengen. Toen ze twee jaar geleden net een nieuwe combinatie vormden, zagen ze voor zichzelf slechts een theoretisch kansje op deelname aan de Zomerspelen in Tokio. Het vizier was gericht op Parijs 2024. Door de sensationele zege in het olympisch kwalificatietoernooi lagen ze opeens drie jaar voor op schema.

Raïsa Schoon: ,, In mijn positie is het juist fijn om kleiner te zijn."

,,Het OKT winnen in eigen land was echt heel speciaal. Naar de Olympische Spelen mogen was ook erg speciaal. Het toernooi zelf was niet heel bijzonder”, kijkt Schoon terug. En dat had niet alleen te maken met de vroege uitschakeling. ,,Ze hadden een heel groot stadion gebouwd, maar er was niemand. Ja, alleen andere beachvolleybalsters, de deelnemers aan het mannentoernooi en heel veel vrijwilligers. Voor ons was het al heel bijzonder om in het olympisch dorp te zitten. Je komt atleten tegen van wie je denkt: ik heb altijd tegen jou opgekeken en nu zitten we aan dezelfde tafel te ontbijten. Wie? Heel veel indoorvolleyballers. Maar ook een Epke Zonderland die je dan tegenkomt in de lift.”

Genieten

Schoon en Stam zijn 2022 zeer sterk begonnen met toernooiwinst in Mexico en zilver in Itapema. In die Braziliaanse kustplaats veroverden ze de eerste plaats op de wereldranglijst. De ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Debora Schoon-Kadijk houdt haar dochter voor ook op zijn tijd te genieten, naast al het harde werken. ,,Als topsporter wil je altijd meer, beter worden. Mijn motto is elke dag beter worden dan je tegenstanders. Maar er zijn zeker momenten dat we genieten. Anders lukt het harde werken niet”, zegt Raïsa.

Ze traint soms zes uur op een dag. Overdag met Beach Team Nederland in Den Haag, ’s avonds bij Kadijk Beach in haar woonplaats of met de zaalselectie van eredivisieclub Voltena. Bij de laatste twee clubs is haar moeder, zelf tweevoudig olympiër, een van de trainers. ,,Wij hebben de regel dat, zodra we uit de auto zijn, het niet meer over volleybal gaat. Dan is het gewoon thuis, moeder en dochter. Op het veld is het trainen en hard werken.”

Katja Stam (links) en Raïsa Schoon verdedigen dit weekeinde hun leidende positie op de wereldranglijst.

Voor elk buitenlands toernooi krijgt ze van haar moeder een pakketje kaarten mee met een boodschap. Voor elke dag één. ,,Daar staat dan een quote op. Iets om te onthouden, soms iets nieuws. Er zitten ook wel eens kleurtjes bij. Maak er een kleurige dag van, wil dat zeggen. Voor Tokio was het een heel pakket, voor drie weken.” Eén quote licht Raïsa Schoon er graag uit. Eentje die haar sportieve carrière tot nu toe samenvat: ‘Success is when persistence meets preparation.’ Succes is wanneer volharding en voorbereiding elkaar ontmoeten.

Favoriet in Doha

De recente succesreeks legt ook druk op het duo Schoon-Stam, dat als eerste geplaatst is voor de Pro Tour Challenge dit weekeinde in Doha. ,,Je merkte het vorige toernooi al: ze vinden het niet leuk om tegen ons te spelen. Iedereen analyseert ons helemaal plat, weet onze zwakke plekken. Daar mogen we vooral trots op zijn. We blijven ons eigen spel spelen. Als het goed is, winnen we. Zo niet, dan moeten wij weer aan de bak. Ons doel voor deze zomer is om constanter te worden. Niet de ene keer een top-1-plek en de andere keer al in de kwalificatie eruit liggen. Tot nu toe gaat het goed.”`

Bikinibroekjes in de ban in Doha De beachvolleybalsters spelen het toernooi in Doha in aangepaste kleding. Geen topjes en bikinibroekjes, maar shirtjes en korte broeken. Daar was vorig jaar al sprake van, totdat een Duits topduo met een boycot dreigde. Dit jaar ziet het islamitische emiraat wel streng toe op de dresscode. ,,Ze hebben vooraf gezegd dat ze anders niet zouden organiseren”, weet Raïsa Schoon, die geen moeite heeft met de aangepaste kledingvoorschriften. ,,Prima, we doen het zoals het hoort. We zijn al lang blij dat er een toernooi georganiseerd wordt.”