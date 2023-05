‘Bedek je, Georgina. Zo vulgair’: vriendin van Cristiano Ronaldo oogst kritiek in Saoedi-Arabië na bikinifoto’s

Alarmfase rood voor conservatief Saoedi-Arabië. Georgina Rodriguez, de vriendin van Cristiano Ronaldo, heeft enkele foto’s op haar Instagram gezet waarop ze te zien is in een weinig verhullende bikini. De reacties op de post liegen er niet om: sommigen herinneren haar aan de strenge geldende regels in Saoedi-Arabië wat betreft het posten van opvallende (half)naaktbeelden en willen dat ze zich ‘bedekt’.

Rodriguez (29) verhuiste eind vorig jaar samen met Cristiano (38) naar de golfstaat, nadat Ronaldo, vader van vijf kinderen, inging op een lucratief bod van Al-Nassr goed voor jaarlijks 68 miljoen euro. Aanvankelijk leefden ze enkele weken in het chique Four Season-hotel in het Kingdom Centre, de op één na hoogste wolkenkrabber van Saoedi-Arabië na de Abraj Al Bait-toren in Mekka. Waarna het gezin richting een luxueuze villa in Riyad trok.

Voor het Spaans/Argentijnse model is er dus wel tijd voor wat ontspanning, zoals te zien op haar meest recente Instagramfoto’s. Sinds de verhuis naar Saoedi-Arabië was ze opvallend zuinig met het posten van al te opvallende beelden die de nationale wet tegen de borst kunnen stoten, maar nu pakt ze toch uit met foto’s aan de rand van het zwembad waarop ze poseert in een nauw aansluitende tweedelige blauwe bikini.

Een greep uit de eerste reacties: ‘Zo vulgair’, ‘Bedek je, Georgina, en dat God je mag ‘herstellen’, ‘Saoedi-Arabië aan de macht’, of ook: ‘Je zou aan Allah om vergeving moeten vragen.’ De kans dat Rodriguez bestraft wordt om het posten van deze beelden, is echter nihil. Onder het bewind van Mohammed Bin Salman zijn de kledingregels zeker voor toeristen een pak minder strikt, waar het daarvoor voor vrouwen nog verplicht was gezicht en lichaam te bedekken. Vele plaatselijke vrouwen houden zich echter nog aan die conservatieve wetten uit het verleden, waardoor uitzonderingen op de regel af en toe nog voor gechoqueerde reacties zorgen.

Quote Hij die jaloers is, vindt een gerucht uit. Hij die graag roddelt, verspreidt dat gerucht. En de idioot, die gelooft dat. Georgina Rodriguez

Eerder deze week gebruikte Rodriguez haar Instagram ook om geruchten als zou een breuk met Cristiano nakend zijn, te ontkennen. Volgens de Spaanse roddelpers is Cristiano Georgina grondig beu, onder andere omdat ze ‘zo veel tijd doorbrengt in de winkelcentra van Riyad’. Geruchten gevoed door de Spaanse Tiktokker Abel Planelles die stelde dat een fan het koppel zwaar ruzie had zien maken op de luchthaven. ,,Hij die jaloers is, vindt een gerucht uit. Hij die graag roddelt, verspreidt dat gerucht. En de idioot, die gelooft dat”, poneerde Georgina veelzeggend.

Ook de mama van Cristiano, Dolores (68), verwees het gerucht al naar de fabelwereld. ,,Allemaal leugens. Elke koppel ruziet wel eens, maar wat er gezegd en geschreven is, is een grote leugen”, zei ze bij de opening van een winkel op het Portugese eiland Funchal, waarvoor ze was uitgenodigd. Ook Ronaldo reageerde op indirecte wijze, door op zijn Instagram een foto van de twee op restaurant te posten met het opschrift: ‘Cheers to love.’

