Beekse Bergen wordt het decor van de vierde Nederlandse veldritcross in de Wereldbeker

De Beekse Bergen was al drie keer de thuishaven van het Nederlands Kampioenschap. Dat was in 1973, 1993, en 2013. Libéma Profcycling, dat al meerdere wielerevenementen organiseert, neemt de organisatie van de veldritwedstrijd op zich.

Martin de Kok van Libéma Profcycling laat weten blij te zijn met de veldritwedstrijd. ,,We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om onze cross nadrukkelijk op de wielerkaart te zetten. Het is mooi om te zien dat we in relatief korte tijd erin geslaagd zijn ons doel te realiseren. De wereldbeker is immers de belangrijkste competitie in de cross.”